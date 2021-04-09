Везла 6-летнего внука в гости: в Челябинской области в лобовом ДТП погибли двое

По предварительной информации, водитель Peugeot 206 не справилась с управлением. Фото: скриншот видео ГИБДД по Челябинской области

Вчера, 8 апреля, около 18:20 в Увельском районе на трассе «Челябинск-Троицк» произошло смертельное лобовое ДТП.

— 48-летняя жительница Троицка везла себе в гости 6-летнего внука. По неустановленным пока причинам, находясь за рулем машины Peugeot 206, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Logan, — сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» Сергей Пирогов.

6-летнего мальчика с телесными повреждениями увезли в больницу. Фото: скриншот видео ГИБДД по Челябинской области

За рулем Renault Logan находился 39-летний житель Увельского района. Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Мальчик получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.

В ГИБДД по Челябинской области добавили, что Peugeot 206 за последний год получал штраф за нарушение ПДД один раз.

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