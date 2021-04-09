В тройном ДТП в Челябинской области погиб 27-летний мужчина

Водитель иномарки скончался на месте. Фото: скриншот видео ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 9 апреля, около 8:00 на Метлинском шоссе под Озерском Челябинской области произошло тройное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 27-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и столкнулся со встречными машинами Opel Mokka и «Волга».

— Водитель Skoda Octavia от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве. — 45-летняя женщина, которая была за рулем Opel Mokka госпитализирована, а водитель ГАЗ мужчина 1970 года рождения не пострадал.

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В ГИБДД по Челябинской области добавили, что погибший водитель Skoda Octavia раньше никогда за нарушение ПДД не привлекался.

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