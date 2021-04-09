Это будет Villa Aristov: челябинский бизнесмен Аристов построит на Юге России винный центр

Гастромолл откроют уже в июне этого года. Фото: пресс-служба ГК "Ариант"

Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского бизнесмена Александра Аристова, построит в поселке Виноградный Анапского района Краснодарского края Центр энологического (винного) туризма и жилой комплекс на 25 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций — 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

— Проект вдохнет новую жизнь в поселок Виноградный. Будут новые рабочие места, будет хорошее качественное вино, — рассказала product директор «Кубань-Вино» Елена Мельникова.

В проект вложат 4 млрд рублей. Фото: пресс-служба ГК "Ариант"

Как рассказали в компании, в Villa Aristov будет винодельня, пивоварня, кафе, гастромолл, термальный комплекс, парк и стадион. 2 тыс. га займут виноградники, где будут выращивать классические сорта — «каберне», «шардоне», «рислинг». Засаживать территорию ГК «Ариант» начала еще в 2017 году.

Построить многофункциональный центр Villa Aristov планируют уже к 2023 году. В июне откроется гастромолл с пивоварней, фудкортом и винотекой.

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