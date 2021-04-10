Трудности перевозок: с сегодняшнего дня в поселок под Челябинском снова начал ездить автобус

Собственник автостанции перекрыл дорогу бетонными блоками. Фото: администрация Еманжелинского района

Жители Красногорска Челябинской области едва не остались без общественного транспорта до областного центра. Но уже сегодня, 10 апреля, новый перевозчик запустил два автобуса. Как удалось решить проблему, рассказали в миндортрансе и администрации Еманжелинского района.

— 6 апреля по маршруту «Красногорский — Челябинск» Миндортрансом проведен конкурс, определился перевозчик. Он начнет работу двумя автобусами с 10 апреля. Это гораздо раньше установленного срока, — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Проблемы с перевозчиками в Еманжелинском районе начались еще в пандемию. Из-за низкого пассажиропотока во время самоизоляции перевозчик поднял цены на билеты, но потом все-таки заявил, что закрывает городские маршруты №2,3,4. Как сообщили в администрации района, из городского бюджета перевозчику выделили субсидию 5,6 млн рублей, чтобы покрыть убытки. Но в декабре 2020 года перевозчик решил закрыть внутрирайонный маршруты по тем же причинам — «Еманжелинск-Зауральский» и «Еманжелинск-Красногорский».

— Сразу же объявили аукцион по поиску нового перевозчика, но заявок не поступало, — комментирует глава Еманжелинского района Евгений Светлов. — Решили организовать регулируемые перевозки и выделили субсидию из районного бюджета 3,6 млн рублей. Удалось немного снизить стоимость проезда, с учетом предыдущего повышения.

Но следом перевозчик уведомил о прекращении междугородних перевозок «Еманжелинск-Челябинск», «Красногорский — Челябинск», «Зауральский — Челябинск», «Еманжелинск — Южноуральск», «Красногорский — Южноуральск» с 1 апреля. Снова объявили аукцион, но конкурс назначили только на 16 апреля. Перевозчик ООО «ЕСТА» согласился сохранить только маршрут №118 «Еманжелинск-Челябинск» до начала работы нового подрядчика.

— По 393 маршруту перевозки осуществлять компания отказалась из-за технических сложностей. Маршрут временно закрыли троицким автобусом №597, — добавил Евгений Светлов. — Новая компания, которая выиграла аукцион согласилась начать перевозки раньше.

Решается и вопрос с автостанцией в поселке Красногорский, въезд на которую собственник перекрыл бетонными блоками. В миндортрансе сообщили, что новая остановка появится в течение двух недель, а на работу маршрутов это никак не повлияет.

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