Дмитрий Крылов рассказал в «Непутевых заметках» на Первом канале про отдых в Челябинской области

Очерк о Челябинской области Дмитрий Крылов разбил на две части. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущий программы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов сегодня в новом выпуске программы на Первом канале рассказал о туристическом отдыхе в Челябинской области. Начало очерка о нашем регионе вошло во вторую часть передачи — сразу после путешествия по Швейцарии. А продолжение можно будет посмотреть 18 апреля.

В этом очерке Дмитрия Крылова будет мощь уральской природы, варианты туристических маршрутов, много золота, самоцветов, челябинский метеорит и Аркаим. Начинается путешествие в Златоусте.

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