В Челябинске остановили миллиардный аукцион на покупку трамваев из-за жалобы

Авторы жалобы считают: требования техзадания соответствуют исключительно одной модели трамвая — 71-623 УКВЗ

В Челябинске приостановили миллиардный аукцион на покупку новых трамваев. Причиной стала жалоба ООО «Торговый дом БКМ». В компании считают, что конкурсная документация ограничивают участие производителей ряда полунизкопольных трамвайных вагонов, а, значит, нарушает закон.

— Требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют исключительно одной модели трамвая, производимой в Российской Федерации, а именно трамвайному вагону модели 71-623 производства АО «УКВЗ», — говорится в жалобе.

Напомним, всего планируется купить 30 новых низкопольных вагонов вместимостью не меньше 150 человек — цена одного составляет 35,5 млн рублей. Общая сумма, которую власти готовы потратить на новые трамваи, равняется 1, 065 млрд рублей. Планировалось, что победителя огласят 13 апреля.

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