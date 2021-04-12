На границе с Челябинской областью сошли с рельсов грузовые вагоны

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В понедельник, 12 апреля, на станции «Сибай» (Башкирия) сошли с рельсов два вагона. Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ЧП произошло на участке, где железная дорога общего пользования примыкает к путям предприятия «Семеновский рудник».

— При проведении маневровых работ и подачи на подъездной путь предприятия пять вагонов, груженных концентратом медной руды, произошел сход двух вагонов, — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Задержек движения и пострадавших нет, груз не просыпан. Причина события устанавливается. Карталинская транспортная прокуратура начала проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

— Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные проверочные мероприятия, - сообщили в СК.

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