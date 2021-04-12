Поезд особого расписания: в Челябинской области появился передвижной пункт вакцинации от COVID-19

"Поезд здоровья" будет курсировать от станции к станции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

В составе «Поезд здоровья» только один вагон, превращенный в процедурный кабинет, для вакцинирования от коронавируса. Воспользоваться его услугами может каждый желающий.

— Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается стабильной: ежедневно мы фиксируем более 100 заболевших. Мы понимаем, что защитить себя от COVID-19 можно с помощью вакцинации. Именно поэтому сейчас проходит массовое вакцинирование всех желающих. Записаться можно на портале Госуслуг. Есть пункты в торговых центрах. Посмотрим на итоги работы «Поезда здоровья». Если акция будет пользоваться спросом, с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте, — сказала первый замгубернатора Ирина Гехт.

В пресс-службе правительства Челябинской области напоминают: услуга по вакцинации бесплатна. Если вы решили привиться в «Поезде здоровья», захватите паспорт гражданина, СНИЛС и медицинский полис.

Где остановится «Поезд здоровья»:

13 апреля — станция Еманжелинск (7.30 - 8.50); Троицк (10.05 - 12.00); Карталы (13.45 - 15.40), Джабык (17.45 - 19.40).

14 апреля — станция Магнитогорск-Пассажирский (7.30 - 10.25).

Как пояснил главный врач «Дорожной клинической больницы» Алексей Царев, вакцинация вторым компонентом препарата в «Поезде здоровья» пройдет в том же формате. Врачи пригласят приглашать каждого, кто получил первый компонент.

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