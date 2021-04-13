Почетная миссия: Текслер вручил награды жителям Челябинской области

Алексей Текслер вручил награды южноуральцам. Фото: gubernator74.ru

Награду Национальной медицинской палаты «Врач с большой буквы» врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением районной больницы №1 Аши Наталья Батюк получила в конце прошлого года, на коллегии регионального минздрава.

Церемония явилась красивым финальным аккордом тяжелого 2020го, посвященного борьбе с коронавирусом. Маленькая Аша тоже вела тяжелую борьбу с опасной болезнью, и Наталья Александровна вместе с коллегами по инфекционному отделению приняла весь удар на себя. Работа — сутками, в непривычных сперва условиях «красной зоны», битва за каждого заболевшего. Светлые минуты, конечно, выдавались, но было их так мало…

Нынешний год добавил радости Наталье Александровне. Губернатор Алексей Текслер объявил ей благодарность президента России за вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм.

Церемония вручения государственных и областных наград прошла во вторник, 13 апреля.

Благодарности президента за борьбу с COVID-19 удостоены еще два ашинских медика: медсестра Наталья Богдан и терапевт Анна Кулебина.

В числе отмеченных благодарностью главы государства — профессор кафедры медуниверсита Василий Чулков. Он награжден за блестящую педагогическую работу в подготовке молодых специалистов.

Звания «Почетный гражданин Челябинской области» удостоены председатель Совета директоров завода «Кристалл» Станислав Абдрафиков и руководитель отделения «Российского детского фонда» Вячеслав Скворцов.

— Сегодня я исполню почетную и приятную миссию: вручу государственные и областные награды южноуральцам, добившимся особых успехов в труде. Пусть вам всегда сопутствует удача, хорошее настроение, берегите себя, — сказал губернатор.

Два человека награждены знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Пятерым присвоены звания «Заслуженный юрист Челябинской области», «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области».

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