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На здоровье13 апреля 2021 13:35

Челябинские хирурги достали из живота трехлетнего ребенка 14 магнитов из конструктора

Мальчик проглотил детали логической игрушки, играя со старшим братом
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мальчик проглотил 14 магнитов магнитного куда. Фото: ЧОДКБ, скриншот видео Alex Boyko / Youtube.com

Мальчик проглотил 14 магнитов магнитного куда. Фото: ЧОДКБ, скриншот видео Alex Boyko / Youtube.com

Хирурги Челябинской областной клинической больницы извлекли из живота трехлетнего мальчика 14 магнитов логического конструктора (неокуба). Опасные для здоровья части новомодной игрушки ребенок проглотил, играя со старшим братом.

В больнице уточнили, что мальчику всего 2 года и 8 месяцев. Его экстренно доставили в ЧОДКБ из больницы по месту жительства — на снимке врачи нашли восемь магнитов в кишечнике и шесть в желудке. Всего за пару часов с момента проглатывания они стремительно мигрировали из желудка в 12-персную кишку, и специалисты приняли решение оперировать.

— Ребенка подготовили к операции, был выполнен небольшой лапаротомный срединный разрез и магниты были извлечены. Колечко, которое находилось в толстом кишечнике, удалось извлечь без вскрытия, мы его вручную по кишечнику переместили к прямой кишке и вытащили, — рассказала детский хирург отделения гнойной хирургии ЧОДКБ Светлана Климова. — Хорошо, что магниты не расцепились и не мигрировали по отдельности.

По словам Светланы Климовой, магниты в двенадцатиперстной кишке через весь кишечник протащить не было возможности, так как вскрывать ее просвет технически очень сложно. Поэтому их врачи ручным способом переместили в желудок и, вскрыв его, достали.

В больнице говорят, что ребенку повезло: магниты соединились и не расцеплялись. Самая большая их опасность в том, что шарики диаметром пять миллиметров внутри организма сильно притягиваются друг к другу и повреждают стенки желудочно-кишечного тракта.

— Это может привести к некрозу и перфорации кишки, выходу кишечного содержимого в брюшную полость и гибели ребенка, — объяснили в ЧОДКБ. — Особенно, если упустить время.

Хирурги ЧОДКБ рекомендуют не давать опасную игрушку детям. Малыши глотают магнитные шарики не только из-за интереса: шарики блестящие, разноцветные, яркие. Дети часто принимают их за кондитерскую посыпку с тортов и пирожных — сейчас очень популярны такие украшения. Внешне они абсолютно идентичны шарикам-магнитам. Совпадает все — от цвета и блеска до размера.

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