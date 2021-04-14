Губернатор объявил о генеральной уборке Челябинской области

К маю Челябинская область должны быть чистой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 апреля, губернатор Алексей Текслер объявил о старте генеральной весенней уборки Челябинской области. В своем аккаунте сети Инстаграм он сообщил: «Рабочее утро начинается с техники под окнами. Пришло время провести генеральную уборку. Во всех без исключения городах и поселках области. Субботник должен прийти на каждую улицу, в каждый двор».

Сегодня губернатор проводит областное совещание с главами муниципалитетов. И одной из задач он поставит весеннюю уборку сел, районов, городов. К маю, как подчеркивает Алексей Текслер в социальной сети, нужно везде навести порядок, все почистить, помыть, убрать грязь и мусор. О недоработках коммунальных служб на местах он просит сообщать: недостатки поправят.

А в четверг Алексей Текслер проедет по челябинским дорогам, проверит работу по тем адресам, где было больше всего жалоб. О результатах обязательно расскажет.

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