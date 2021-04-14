В челябинском «Тракторе» утвердили должность «разведчика»: скаутом клуба станет Евгений Цыбук

Евгений Цыбук будет работать в "Тракторе" скаутом. Фото ХК "Трактор".

«Медведи», завершившие сезон поражением в первом раунде плей-офф от уфимского «Салавата Юлаева», сейчас озабочены подготовкой к новому сезону.

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин на официальном сайте клуба сообщил об организации специальной скаутской службы. Ее возглавит бывший защитник черно-белых, воспитанник спортшколы «Трактор» 43-летний Евгений Цыбук, у которого уже есть опыт подобной работы. После завершения спортивной карьеры Цыбук работал в должности генерального менеджера «Трактора», был скаутом в клубе НХЛ «Даллас Старс», а также руководил подобной службой селекции в омском «Авангарде».

Для большего понимания обязанностей скаута скажем, что в профессиональном спорте таких людей именуют словом «разведчик» — человеком, который занимается сбором информации, наблюдением, разведкой и вербовкой спортсменов для своего клуба. Такие люди обычно отслеживают талантливых игроков, конкретно следят за игрой определенных хоккеистов, и предлагают их кандидатуры руководителям команды.

— Решение о создании скаутской службы продиктовано реалиями хоккейного рынка. Для «Трактора» это первый прецедент в истории. Евгений Цыбук, отлично зарекомендовавший себя в профессиональной среде и являлся одной из центральных фигур в «Тракторе» времен Валерия Белоусова. Главным требованием клуба при выборе стали как компетенции Евгения Цыбука, так и его готовность работать на развитие всей организации: от школы до первой команды, — отметил Иван Савин.

На какой срок заключено соглашение с Евгением Цыбуком не сообщается.

Напомним, что ранее подобные должности в «Тракторе», правда ТОП-уровня, занимали вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачев и спортивный директор Роман Беляев. Обоих с челябинской хоккейной школой ничего не связывало. Оба проработали в «Тракторе» пару лет, после окончания этого сезона ушли из команды.

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