Банк УРАЛСИБ предлагает ипотеку на индивидуальные жилые дома

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение индивидуальных жилых домов на вторичном рынке, в том числе — готового жилья у юридических лиц по договорам купли-продажи.

Предложение доступно для объектов недвижимости не ранее 2000 года постройки в Москве и Московской области (не далее 50 км от МКАД), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (не далее 30 км от КАД).

Сумма кредита — от 600 000 до 50 000 000 рублей, в зависимости от платежеспособности клиента. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 40 % для держателей зарплатных карт банка и клиентов сегмента «Премиум», 50% — для остальных категорий клиентов. Процентная ставка — от 8,99% при условии комплексного страхования.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ипотечный кредит на покупку индивидуального жилого дома (предоставляется в рамках программы ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья). Общие условия кредитования по программе ипотечного кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение индивидуального жилого дома и земельного участка под ним по договору купли-продажи,: процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула, категории заемщика в следующем диапазоне: от 8,99% до 13,99% годовых. Минимальная сумма кредита — 600 000 руб. Максимальная сумма кредита — 50 000 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 30 лет (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Первоначальный взнос от 40%. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Подробная информация по условиям кредитования — по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Тарифы действительны с 14.04.2021г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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