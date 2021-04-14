Текслер потребовал усилить контроль соблюдения ограничительных мер

Алексей Текслер потребовал усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Фото: gubernator74.ru

В среду, 14 апреля, на областном аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер сообщил, что в регионе эпидситуация продолжает стабилизироваться. В среднем, в сутки регистрируется около 120 заболевших. Высокий уровень тестируемых — 8,5 тыс. человек в сутки.

Особое внимание глава области уделил соблюдению ограничительных мер — соблюдению масочного режима и социальной дистанции. По поручению Алексея Текслера в возобновятся проверки соблюдения противоэпидемических требований. Нарушителей ждут штрафы. Впереди праздники, Первое мая и День Победы, потому нельзя допустить рецидивной вспышки заболеваемости.

Основной барьер инфекции поставит массовая вакцинация. По данным регионального минздрава, первым компонентом вакцины от COVID-19 привито почти 175 тыс. человек; вторым — около 110 тыс. человек. Ожидается поступление еще 25 тыс. доз вакцины.

Вместе с ЮУЖД региональные власти запустили передвижной пункт вакцинации — «Поезд здоровья».

— Он представляет из себя мобильный прививочный кабинет, оборудованный в вагоне, где будет проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции. Посмотрим на результаты. Если данная акция будет пользоваться спросом, совместно с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте, — отметил Алексей Текслер.

Продолжится вакцинация в ТРК.

По поручению губернатора главы ответственны за диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. Проходят профосмотры и диспансеризация пенсионеров 65+.

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