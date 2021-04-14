Затопление стройплощадки набережной реки Миасс в Челябинске не повлияет на сроки сдачи объекта

Добраться до вагончика, не намочив ноги, сложновато Фото: Сергей СОТНИКОВ

Администрация Челябинска прокомментировала ситуацию с затоплением стройплощадки набережной реки Миасс за филармонией. По словам чиновников, сейчас уровень воды снижается уверенными темпами, а уложенная плитка от этого всего не пострадает, поскольку она готова к контакту с водой.

— В настоящий момент работы на площадке продолжаются в той части, где нет подтопления. Решается вопрос о необходимости восстановления насыпи, ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды, — уточнили в администрации города.

В мэрии также добавили, что на сроки сдачи объекта сложившаяся ситуация никак не повлияет.

Напомним, вчера горожане заметили, что строительную площадку набережной за филармонией подтопило — сильно разлилась река Миасс. Мы вышли на место событий, чтобы оценить, насколько ситуация критична, и увидели в воде вагончик, мусор, стройматериалы и что-то непонятное, напоминающее бульон. На все это можно посмотреть в нашем материале.

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