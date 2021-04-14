Реновация в Челябинске: что ждет пустыри, склады и промзоны

В Челябинской области начинается реновация промзон, пустырей и участков, занятых складами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 апреля, на заседании Законодательного Собрания рассмотрят законопроект «О комплексном развитии территорий Челябинской области».

Он подготовлен по распоряжению губернатора Алексея Текслера и позволяет региону и муниципалитетам решать вопросы оперативного сноса аварийного жилья, менять критерии для признания жилья таковым и избавляться от бестолковых пустырей, промзон и участков, занятых складами. И, главное, развивать территории комплексно, предусматривая максимум для комфортной жизни людей.

Подобные законопроекты сейчас разрабатывают все регионы, ведь в конце декабря закон принят на федеральном уровне.

Речь идет о целостном развитии — не просто стройке жилья, но снабжении территории всей инфраструктурой: садиками, школами, детсадами, поликлиниками, дорогами, скверами. И дворы должны быть уютными.

Как заявил заместитель губернатора Сергей Шаль, в регионе пилотом подготовлено 25 территорий для возможного развития — в Челябинске, Копейске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе. При этом, половина из них — в областном центре.

В Челябинске сейчас рассматриваются три участка для комплексного развития. Например, в Ленинском районе, в п. ЧКПЗ, в границах улиц Обуховская — Уральская — Туркменская — Копейского шоссе.

Второй пилот — территория близ знаменитого элеватора в Советском районе, в границах ул. К. Либкнехта, Кирова, Елькина, Овчинникова, Телевизионной. Участок примыкает к Горсаду. Землю планируется отвести под велосипедно-пешеходную зону, которая вольется в парк.

Третий участок — территория Каширинского рынка. Там планируется строительство жилья, ФОКа и образовательного учреждения.

Реновация стартует уже в этом году, заявил Шаль.

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