Варили мефедрон, сбегали от следствия: наркодилерам из Челябинска дали 17 лет на двоих

У задержанных силовики обнаружили целую нарколабораторию. Фото: УФСБ по Челябинской области

Суд отправил в колонию строгого режима двоих челябинцев, устроивших дома нарколабораторию. Там они изготавливали мефедрон. Преступников поймали в январе 2019 года при попытке продать 250 гр. запрещенных веществ. Но даже после этого им удалось убежать.

— Воспользовавшись тем, что судом была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу — подписка о невыезде — злоумышленники скрылись от органов предварительного расследования в другом регионе, где продолжили противоправную деятельность. Сбежали они не сразу, а незадолго до суда. В декабре 2020 года их повторно задержали сотрудники УФСБ, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Оба преступника являлись членами межрегиональной преступной группы, занимающейся сбытом «синтетики» оптом и в розницу. По статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ) наркодилерам дали 8 и 9 лет.

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