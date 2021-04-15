Могли сэкономить 86 млн: Счетная палата выявила недостатки при реконструкции челябинского аэропорта

Реконструкцию аэропорта должны были завершить к саммитам ШОС и БРИКС-2020 Фото: Андрей АБРАМОВ

Контрольно-счетная палата РФ оценила эффективность использования денег при реконструкции челябинского аэропорта. Проверка выявила недостатки. Так, сорваны сроки по обновлению пункта пропуска через государственную границу в международном терминале.

— Указанные работы должны были завершиться до конца 2020 года. Однако оператор аэропорта опоздал с передачей помещений аэровокзального комплекса для размещения пункта пропуска, из-за чего срок завершения работ пришлось перенести на 1 мая 2021 года. До завершения работ Росавиация приостановила международное авиасообщение в аэропорту «Баландино», — рассказали в контрольно-счетной палате.

Сорваны сроки и по утилизации грунта после устройства фундаментов и строительства дорог. Росавиации рекомендовали учесть это при расчете с подрядчиками.

Кроме того, проверяющие подсчитали: можно было сэкономить на контрактах свыше 86 млн рублей (при общей сумме в 4,9 млрд рублей), если провести перерасчет цен.

— Конечно, ограничительные меры в авиационной отрасли повлекли сокращение фактических показателей деятельности аэропорта в 2020 году. Так, фактическая пропускная способность аэропорта сократилась до 6,1 взлетно-посадочных операций, пассажиропоток — до 1,1 млн пассажиров, а грузопотоки упали до 3,5 млн тонн. Но подчеркиваю, проведенная модернизация объектов аэродромной инфраструктуры позволит качественно улучшить транспортно-логистическую доступность Челябинской области, — заключил аудитор Валерий Богомолов.

В целом же эффективность расходования средств оценили на приемлемом уровне.

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