На челябинской набережной появятся клумбы с модными у ландшафтных дизайнеров злаками

Этим летом в Челябинске на клумбах появятся не только цветущие однолетники и многолетники, но и злаковые. Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск» сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Это новый тренд, которому в Европе уже лет пять. Есть популярный голландский ландшафтник. Он приверженец именно диких природных ландшафтов в городской среде и особое внимание уделяет как раз злаковым культурам. Конечно, есть особенности их выращивания, содержания, но попробуем, — рассказал Виктор Ереклинцев.

Но раньше 10 мая высаживать растения не торопятся. Практика показывает, что многие не приживаются. Озеленение в Челябинске будет проходить до 1 августа.

Благоустроят и саму набережную от улицы Красная до Свердловского проспекта. Подрядчик уже завозит оборудование, вагончики. Там демонтируют опорные стенки. До 1 июля у специалистов стоит две важные задачи: открыть вид на воду и превратить проезжую зону в пешеходную с велодорожками. Для представителей двухколесного транспорта в скором времени также появятся станции технического обслуживания.

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