В Челябинской области уголовник нанял сварщика и водителя, чтобы украсть металлический ангар

Вернуть ангар законному владельцу не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Нижний Атлян (Челябинская область) украли металлический ангар, принадлежащий сельхозкооперативу. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Владельцы ангара обратились за помощью к полицейским.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли виновника. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Златоуста. Выяснилось, что действовал он не один — для хищения ангара нанял сварщика и водителя. Причем оба работника даже не догадывались, что совершают преступление. Парень убедил их, что объект принадлежит ему.

— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Жителю Златоуста избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Металлический ангар вернуть законному владельцу не удалось, поскольку парень, вероятней всего, сдал его на металлолом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru