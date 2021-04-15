Житель Челябинской области выложил в сети home video со своей возлюбленной после разрыва отношений

За размещение в сети интимного видеоролика виновнику грозит штраф либо принудительные работы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Пласта, который разместил в сети home video со своей бывшей возлюбленной. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Инцидент произошел в марте 2021 года. Мужчина расстался со своей девушкой и решил выложить в интернете интимные видеоролики, на которых запечатлена бывшая возлюбленная. Однако дама молча позор теперь не захотела и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, похожая история произошла в Челябинске этой весной. 48-летний мужчина без разрешения женщины снял home video с ней, а после ссоры нарезал скриншоты с записи, разложил их на асфальте рядом с ее домом и под «дворники» автомобиля потерпевшей.

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