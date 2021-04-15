Экс-прокурор Челябинской области устроился работать в РМК

Виталий Лопин. Фото: сайт прокуратуры Челябинской области

Экс-прокурор Челябинской области Виталий Лопин занял руководящую должность в Русской медной компании. Он уже переехал в Екатеринбург. Назначение на пост состоялось 15 апреля.

— Виталий Лопин занял должность советника председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина, — уточнили в пресс-службе РМК.

Виталий Лопин занимал должность прокурора Челябинской области с августа 2018 года по декабрь 2020-го. В январе 2021 он ушел в отпуск, а уже через месяц подал в отставку. Сейчас исполняющим обязанности главы ведомства в регионе является Павел Вепрев.

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