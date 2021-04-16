У банка «Нейва» в Челябинске отозвали лицензию за сомнительные операции с валютой

В свое время у банка "Нейва" в Челябинске был весьма выгодный курс обмена валюты. Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 16 апреля, Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва», который имел офис в Челябинске. Регулятор обнаружил в банке сомнительные операции по продаже наличной валюты населению в больших объемах, а также обвинил в нарушениях закона, в том числе по противодействию преступности.

— В связи с нарушениями регулятор неоднократно в течение последнего года вводил ограничения на банковские операции, — добавили в ЦБ. — Аннулирована также лицензия банка на рынке ценных бумаг.

Сейчас в банке введена временная администрация, пока не назначат временного управляющего или ликвидатора. Вклады в банке «Нейва» застрахованы, поэтому их вернут в 100% размере с учетом начисленных процентов, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Возвращать деньги будет Агентство по страхованию вкладов. Всю информацию можно получить круглосуточно по 8 800 200-08-05 и на сайте.

Банк «Нейва», по данным на 1 апреля, занимал 188 место в рейтинге банков России по активам. Он был создан в Екатеринбурге в 1990 году под названием «КомНейвабанк» на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР. В Екатеринбурге же находится головной офис. Основными направлениями работы банка были обслуживание счетов корпоративных клиентов и физлиц, валютные операции, операции на рынках облигаций.

В Челябинске банк «Нейва» открылся в 2009 году. Второй офис был открыт в мае 2010 года. Однако в 2021 году в столице Южного Урала работал один филиал на Ленина, 36.

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