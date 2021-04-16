Шашлыки отменяются? Синоптики расстроили челябинцев прогнозом погоды на выходные

Открытие шашлычного сезона омрачит сильный ветер и похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинскую область в ближайшие выходные, 17 и 18 апреля, после аномально жаркой для весны погоды придут ночные заморозки, а днем максимальные значения столбиков термометров достигнут +14°С. Исключение — южные районы региона. Похолодание принесет сильный порывистый ветер северных направлений.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, в выходные в регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Так, в субботу, 17 апреля, ночью синоптики прогнозируют -3… +2 °С, днем — +9… +14 °С, на юге +14… +19 °С. Впечатление от прогулки испортит северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер 4-9 м/с, ночью порывы местами могут достигать 13 м/с. В воскресенье — -2… +3 °С ночью, +6… +11 °С, в горах до +1 °С.

В Челябинске в выходные будет холоднее. В субботу, 17 апреля, ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 °С, а днем воздух прогреется до +11… +13 °С.

В воскресенье, 18 апреля, согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске возможен небольшой дождь и снег: -1…+1 °С ночью, и +6…+8 °С днем.

В понедельник, 19 апреля, обойдется без существенных осадков, но в целом станет еще холоднее: - 5… -7°С в темное время суток и +2… +4°С днем Ветер северо-западный, северный скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с.

При этом в отдельных районах Челябинской области с 17 по 19 апреля сохраняется высокая пожарная опасность, поэтому от шашлыков в лесу лучше воздержаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru