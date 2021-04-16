Мэрия пообещала снести незаконный павильон на Северо-Западе Челябинска

Внешний вид торгового павильона оставляет желать лучшего. Фото: «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» / vk.com

На днях в столице Южного Урала на пересечении улиц 250 лет Челябинску и Академика Королева появился торговый павильон, на который сразу же обратили внимание жители микрорайона «Тополиная аллея». Разобравшись, они поняли, что объект установили незаконно, а сама конструкция проржавела и мешает работе дорожных служб.

Инициативные жители города начали писать жалобы в администрацию района и в другие структуры, принадлежащие мэрии города. Разбираться даже приезжал местный депутат. И спустя время на обращение граждан обратили внимание. Мэрия Челябинска пообещала снести незаконный торговый объект.

— В настоящий момент служба демонтажа проводит работы по сносу незаконного объекта с улично-дорожной сети города, — сообщили в пресс-службе администрации города Челябинска.

Уже начались работы по демонтажу объекта. Фото: мэрия Челябинска

В мэрии также добавили, что на днях был принят новый порядок демонтажа, который предусматривает оперативный снос объектов, нарушающих законодательство о безопасности дорожного движения. Такие объекты демонтируются муниципальным учреждением в течение двух дней.

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