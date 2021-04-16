Новизна мирового уровня: Текслер презентовал проекты Уральского НОЦ

Алексей Текслер представил проекты Уральского НОЦ. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 16 апреля, на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко губернатор Челябинской области представил главные проекты Уральского научно-образовательного центра.

Союз ведущих университетов, научных центров и предприятий Челябинской, Свердловской, Курганской областей «оформился» в 2019 г. в рамках нацпроекта «Наука». В прошлом году НОЦ вошел в пятерку победителей конкурса на господдержку из федерального бюджета. В нашей области получил грант на исследования и разработки по направлению «Аэрокосмические технологии».

Как отметил губернатор главный критерий для работы над проектами — научная новизна мирового уровня.

— Для Челябинской области НОЦ — важнейшая часть стратегии развития региона, точка роста, точка притяжения молодых студентов и научных сотрудников, возможность объединить научный потенциал региона с бизнесом, — сказал Алексей Текслер. — Это не импортозамещение, это новые научные мировые разработки

Челябинская область в большом проекте участвует тремя вузами, двумя научными центрами, девятью предприятиями. В исследованиях и разработках заняты более 1,1 тыс. специалистов.

В Челябинской области занимаются разработкой демонстраторов двигателя, системы управления и контроля ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой ракетой-носителем и универсальной космической платформой.

Идет разработка комплекса экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор», который позволит в режиме онлайн отслеживать распространение выбросов промпредприятий и моделировать сценарии распространения загрязняющих веществ по прогнозу синоптиков.

Кроме того, ученые региона работают над системой управления комплексным транзисторным преобразователем частоты. Проект сопоставим с западными аналогами.

В портфолио Уральского НОЦ 17 проектов.

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