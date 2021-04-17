Стало известно, сколько заработали за год депутаты Госдумы от Челябинской области

Самым состоятельным депутатом Госдумы от Челябинской области стал Валерий Гартунг. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о своих доходах и имуществе в 2020 году. Так, самым состоятельным среди народных избранников стал Валерий Гартунг, заработок которого в пошлом году составил 39 млн рублей. Из имущества депутат владеет автомобилем Mercedes CL, земельным участком и частным домом. А вот у жены депутата доход за год составил 118 млн рублей. В России у нее есть несколько домов, а также по 1 квартире в Швейцарии и на Кипре.

Самый скромный доход среди челябинских депутатов показал Андрей Барышев. В прошлом году он заработал 4,4 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка, квартира, гараж и нежилое здание в России. Кроме того, у народного избранника также есть в Испании квартира площадью в 55 квадратных метров.

Олег Колесников в 2020 году заработал 4,7 млн рублей. Из имущества он владеет частным домом и служебной квартирой. Доход его жены в прошлом году составил 4,4 млн рублей. У нее в пользовании есть две квартиры, одна из которых тоже служебная.

Владимир Бурматов за прошлый год заработал 9,1 млн рублей. Из имущества у него есть автомобиль Cadillac Escalade и квартира, которой он владеет на пару с женой. Что касается заработка супруги, то она за год заработала 580 тыс. рублей.

Глава регионального отделения ЛДПР и депутат Госдумы Виталий Пашин за прошедший год показал заработок в 5,2 млн рублей. У него есть служебная квартира, частный дом, а также два нежилых помещения в аренде. Супруга народного избранника показала доход в 72 млн рублей, у нее в пользовании есть две квартиры.

Виталий Бахметьев заработал за прошедший год 9,6 млн рублей. Он задекларировал три земельных участка, четыре квартиры, три жилых дома и гараж. Автомобилей в пользовании у народного избранника нет, однако у него есть целый парк плавсредств и другой техники: снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER, снегоход YAMAHA, а также маломерные судна BOMBARDIER GTX-215 и KAWASAKI SX-R800. Доход супруги составил за год 53 млн рублей.

Дмитрий Вяткин имеет в пользовании земельный участок и жилой дом. Его доход составил 5,8 млн рублей, супруги - 169 тыс. рублей. Из имущества жена депутата имеет автомобиль Mercedes Benz.

Анатолий Литовченко заработал за год 5,5 млн рублей. У него в пользовании есть четыре земельных участка, жилой дом и квартира. Из транспорта он владеет Hyndai Tucson и УАЗ-469Б. Супруга народного избранника заработала за год 1,3 млн рублей. Из имущества у нее есть квартира.

Елена Ямпольская заработала за год 5,6 млн рублей. У нее в пользовании есть земельный участок, доля в квартире, а также автомобиль Range Rover Sport. Что касается мужа, то он за год заработал 1,5 млн рублей. Из имущества у него жилой дом и земельный участок.

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