В Челябинской области погиб рабочий, надышавшийся токсичными парами, еще двое в больнице

Следственный комитет начал проверку. Фото: управление СК по Челябинской области
В Копейске Челябинской области рабочие отравились токсичными парами. Один сотрудник предприятия погиб, еще двое доставлены в больницу.
ЧП произошло поздно вечером 16 апреля на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, рабочие чистили емкости для хранения растительного масла и надышались парами большой концентрации. Скорее всего, от чистящего средства.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение.
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