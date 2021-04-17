В Челябинской области погиб рабочий, надышавшийся токсичными парами, еще двое в больнице

Следственный комитет начал проверку. Фото: управление СК по Челябинской области

В Копейске Челябинской области рабочие отравились токсичными парами. Один сотрудник предприятия погиб, еще двое доставлены в больницу.

ЧП произошло поздно вечером 16 апреля на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, рабочие чистили емкости для хранения растительного масла и надышались парами большой концентрации. Скорее всего, от чистящего средства.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение.

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