Друзья вызвали спасателей и уехали: на реке Ай в Челябинской области второй день ищут байдарочника

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

Спасатели вторые сутки ищут мужчину на реке Ай. Во время сплава перевернулась байдарка, в которой были два человека. Выплыть удалось только одному. Приятели вызвали спасателей, но как-то сотрудники поисковой службы прибыли на место, отдыхающие собрались и уехали домой.

— Дежурная смена спасателей до наступления темноты обследовала более четырех километров береговой линии и акваторию разлившейся бурной реки. Поиск результатов не дал. Сегодня к нашим сотрудникам присоединились коллеги из пожарной охраны и инспекции по маломерным судам. Поиски проводятся и с воды, и по берегам реки Ай, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Как объяснили спасатели, сейчас на реке самая большая глубина, наступило весеннее половодье. Если человек утонул, он мог зацепиться за затопленное дерево, а таких сейчас много. В этом случае на поиски тела уйдет много времени. Но пока тело не найдено, человек считается пропавшим и остается надежда, что он сумел спастись.

Компания отдыхающих — не спортсмены и не туристическая группа, а просто частные лица. Отправляясь на сплав, они не зарегистрировались в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru