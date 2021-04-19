Дети голодали, а она водила собутыльников: в Челябинске отдали под суд многодетную мать

Пока дети голодали мать находила деньги на алкоголь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске отдали под суд многодетную мать 26 лет. После того, как в ноябре 2020 года от нее ушел муж, женщина стала злоупотреблять алкоголем и водить собутыльников. Все это в комнате коммунальной квартиры. А потом и вовсе там поселился ее сожитель.

Уйдя в загул, женщина перестала заботиться о детях, а их у нее трое — мальчики 7 и 9 лет и 5-летняя девочка. Порой им было просто нечего кушать. Дети не посещали школу и детский сад. Не знали, что такое чистка зубов, умывания. У всех троих выявлены дефицит веса и задержка речевого развития.

В квартире была антисанитария. Фото: прокуратура Челябинской области.

Свою вину в совершении преступления женщина признала, но с момента изъятия детей никаких попыток вернуть их из приюта не предприняла и продолжает злоупотреблять спиртным.

Как рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Калининского района Вера Кочеткова, дело направлено в суд. Обвиняемой по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст.156 УК РФ) грозит до трех лет лишения свободы.

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