Текслер предложил прививать от коронавируса иностранных студентов

Из-за снятия ограничений в Челябинской области станет больше иностранцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 апреля, губернатор Алексей Текслер провел заседание комиссии по приграничной политике Челябинской области.

Ключевой темой стала готовность приграничных территорий к пожароопасному сезону. Он объявлен на юге и в центральной части области. Силы и средства для борьбы с пожарами готовы. По распоряжению губернатора оценят риски огненных ЧП. Предстоит проверить уровень координации работы всех служб в городах и районах.

Патрулировать территории поручено представителям ведомств, местных властей и добровольцев. Например, казачьим дружинам.

Еще одна важная тема — санитарно-эпидемическая ситуация в регионе. Из-за снятия части ограничений по коронавирусу прогнозируется рост потока иностранцев в нашу область. В том числе, студентов: 16 марта для них введены послабления.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер поручил проработать вопрос вакцинации от COVID-19 въезжающих в наш регион иностранных учащихся:

— Поручаю министерству здравоохранения Челябинской области рассмотреть возможность не только проводить анализ ПЦР, но и вакцинацию иностранных студентов. Сейчас только российским гражданам предусмотрена вакцина, отработайте с минздравом РФ формат: большое количество иностранных студентов к нам возвращается.

Как подчеркнул губернатор, важно обеспечить все меры предосторожности.

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