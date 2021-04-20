Водитель сел за руль месяц назад: в Челябинске «восьмерка» вылетела в кювет и опрокинулась

машина тоже сильно пострадала. Фото: ГИБДД Челябинска

Вчера, 19 апреля, в 14:15 на улице Ветровая, 2 43-летний водитель за рулем ВАЗ-2108 на изгибе дороги не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Об этом сообщают в ГИБДД Челябинска.

— В результате аварии пострадала 57-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении. Она получила травмы и была доставлена в больницу, — сообщили в городской ГИБДД.

Мужчина водил машину всего месяц. Фото: ГИБДД Челябинска

В ведомстве добавили, что у мужчины, который не справился с управлением, всего месяц водительского стажа.

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