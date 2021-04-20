Пожарные и скорая не проедут: дорога к селу в Челябинской области провалилась после затопления

Сейчас дорогу ремонтируют. Фото: «Текслер, помоги!»/vk.com

Единственная дорога, которая ведет к селу Тюлюк и нацпарку «Зигальга» в Челябинской области, с конца прошлой недели была закрыта из-за разлива реки, провалилась. Как пишут местные жители в группе во «ВКонтакте» «Текслер, помоги!», полотно обрушилось с двух сторон.

— На участке в 9 км от Тюлюка обрушилось полотно дороги с двух сторон. Ямы глубиной 1 метр и обрушение продолжается. Ни пожарная машина, ни машина скорой помощи уже не проедет. Есть большая вероятность, что участок дороги обвалится под тяжестью автомобиля, — пишут местные жители.

В региональном миндортрансе прокомментировали, что вчера, 19 апреля, на 26 км автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк произошел подмыв водопропускной трубы, в результате чего образовалось разрушение проезжей части.

— В настоящее время в целях обеспечения проезда транспорта подрядная организация АО «Ойкумена» проводит восстановительные работы, — сообщили в миндортрансе. — До 18:00 сегодняшнего дня проезд должен быть обеспечен.

В эти выходные жители Тюлюка не могли попасть домой и в нацпарк «Зигальга» — вода со льдом бежала бурным потоком, проезд был закрыт. Вчера канал «Зигальга News» сообщил, что ситуация на дороге в Тюлюк улучшилась — вода спала, и теперь до села можно проехать на обычном автомобиле. Но качество грунтовой дороги сильно пострадало.

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