В Копейске устанавливают баки для раздельного сбора отходов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У жителей Копейска есть возможность участвовать в раздельном сборе бытовых отходов. В апреле на 60 контейнерных площадках города появились отдельные баки для сбора вторичного сырья. Контейнеры маркированы специальными наклейками с надписью «Вторичное сырье». В них предлагается складировать: металл, пластик, бумагу, картон и стекло. В контейнеры с надписью «Смешанные отходы» жители города могут складировать несортированный загрязненный мусор.

Проект реализуется мэрией Копейска совместно с Центром коммунального сервиса и охватывает значительную часть контейнерных площадок не только в центральной части города, баки под вторсырье также есть в поселках Железнодорожный и Старокамышинск.

Главная задача, которая решается за счет внедрения раздельного сбора — уменьшение объемов мусора, который направляется на захоронение. Поэтому жителям предлагается складировать вторичные ресурсы в отдельные баки. ЦКС призывает не скидывать в емкости для вторсырья смешанные отходы, ведь загрязненные материалы сложнее вернуть во вторичный оборот. А значит какая-то их часть, в итоге, будет непригодна к переработке и этот мусор придется направить на захоронение.

Вывоз вторсырья осуществляется отдельным мусоровозом по субботам. Баки со смешанными отходами опустошаются в соответствии с требованиями санитарных правил: в теплое время года в ежедневном режиме, в холодный сезон не реже одного раза в трое суток. Подрядчик ЦКС уже выстроил новую логистику.

Собранные смешанные отходы и вторсырье в соответствии с территориальной схемой направляются на объекты обработки и захоронения, размещенные в поселке Старокамышинск.

Отметим, что Копейск — не первый муниципалитет, в котором при участии ЦКС реализуется проект по РСО. В Челябинске отдельные баки под вторсырье установлены в микрорайонах «Парковый-2», «Академ Риверсайд», а также поселке Шершни. Подобная работа ведется и в городе Южноуральске, где уже все площадки оборудованы баками для сбора вторичных ресурсов. Также в текущем году при поддержке ЦКС сетчатые накопители для сбора макулатуры появились в Карабаше. Инициированный администрацией Карабаша проект ведет компания «ЭкоСтар» (подрядчик ЦКС по вывозу ТКО). Подобная совместная работа ведется в городе Златоусте, где также организован сбор макулатуры в отдельные емкости.

В планах на 2021 год внедрение РСО в городе Миассе.

Приложение 1

Адреса контейнерных площадок с РСО на территории Копейского городского округа

Копейск, Сутягина, 19

Копейск, Кузнецова, 16

Копейск, Бр. Гожевых, 2

Копейск, Борьбы, 19

Копейск, Борьбы, 33

Копейск, Гольца, 11б

Копейск, Гольца, 16

Копейск, Кирова 10

Копейск, Волкова, 4

Копейск, Гастелло, 25а

Копейск, Гастелло, 7

Копейск, Победы, 4

Копейск, Ильича пр-т, 13

Копейск, Ушакова 4 (Старокамышинск)

Копейск, Крымская 24 (Старокамышинск)

Копейск, Коммунистическая, 32 (Старокамышинск)

Копейск, Коммунистическая, 31а (Старокамышинск)

Копейск, Кирова, 25

Копейск, Калинина, 13

Копейск, Кирова, 30

Копейск, Славы, 25а

Копейск, пр. Славы, 32б

Копейск, Калинина, 17

Копейск, пр. Славы, 34а

Копейск, Коммунистический пр-т, 16

Копейск, Коммунистический пр-т, 21

Копейск, Коммунистический пр-т, 24

Копейск, Коммунистический пр-т, 29

Копейск, Коммунистический пр-т, 11в

Копейск, Ильича, 7а

Копейск, Темника, 16

Копейск, Темника, 42

Копейск, Темника 22

Копейск, Жданова, 27а

Копейск, Ильича, 13

Копейск, п. Железнодорожный, Шукшина 12

Копейск, п. Железнодорожный, Репина 43

Копейск, Электровозная, 13 (Железнодорожный)

Копейск, Павлова, 12

Копейск, Кирова, 16

Копейск, Учительская, 1

Копейск, Победы пр-т, 21А

Копейск, Победы пр-т, 33

Копейск, Победы пр-т, 28б

Копейск, Гастелло, 30а

Копейск, Ильича, 12

Копейск, Республиканская, 4а

Копейск, Свободы пер., 1

Копейск, Славы пр-т, 12

Копейск, Славы пр-т, 21а

Копейск, Славы пр-т, 3

Копейск, Гольца, 9

Копейск, Калинина, 15б

Копейск, Калинина, 14

Копейск, Калинина, 16

Копейск, Хохрякова, 1а

Копейск, Хохрякова, 3

Копейск, Хохрякова, 9

Копейск, Жданова, 25

Копейск, Карла Маркса, 18

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