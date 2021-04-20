Теперь как в Европе: в Челябинске начали мыть дороги с шампунем

Машины уже с утра "заправили" шампунем. Фото: читатель КП-Челябинск

С сегодняшнего дня в Челябинске некоторые подрядчики, занимающиеся уборкой дорог, вышли на работу с шампунем. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в городском Комитете дорожного хозяйства. Теперь дороги будут отмывать по-настоящему.

— Некоторые подрядчики сегодня действительно вышли на работы с шампунем. Средство каждый выбирал на свое усмотрение, — уточнили в КДХ.

Дороги - в пене. Фото: Читатель КП-Челябинск

Сегодня в Челябинске работает 167 единиц техники: 23 КДМ, 49 МТЗ, 30 погрузчиков, 26 самосвалов, 13 вакуумных пылесосов, 5 подметально-уборочных машин. В уборке задействован 371 дорожный рабочий. Подрядчики чистят дороги, остановки, тротуары, собирают и вывозят мусор.

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