Готовим автомобиль к весенне-летнему сезону с автоцентром «Чешский дом»

Зима позади, снег растаял, а это значит, что автолюбителям пора задуматься о подготовке автомобиля к новому сезону. С чего же начать? Официальный дилерский центр ŠKODA «Чешский дом» делится с вами.

1. Тщательная мойка автомобиля.

Мойка должна включать в себя очистку под давлением воды днища, колесных арок, доступных снизу скрытых полостей и наружной поверхности автомобиля. Также, желательно произвести мойку моторного отсека и не забываем убирать в салоне автомобиля.

2. Восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия.

После мойки нужно внимательно осмотреть наружную поверхность автомобиля, ведь зимой могло произойти растрескивание лака, краски, могли появиться новые сколы и очаги коррозии. Лучше всего, эти дефекты сразу же устранить, не откладывая в долгий ящик.

3. Замена зимних колес летними.

Зимняя резина под действием высокой температуры сильно размягчается, и интенсивность ее изнашивания увеличивается в разы. К тому же, летние колеса в весенне-летний сезон эксплуатации обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, по сравнению с зимними.

4. Проверка состояния подвески.

Особое внимание обратите на пыльники шаровых опор и сайлентблоки рычагов: за зиму резинки могли порваться. При попадании грязи в шаровую опору она быстро выйдет из строя, а на рваных резинках сайлентблока рычаг скоро начнет болтаться. Заодно необходимо оценить и состояние всех механизмов подвески, так как в зимний период эксплуатации из-за сугробов не всегда вовремя мы замечаем ямы, бордюры, выбоины, и подвеске доставалось как никогда.

5. Проверка рулевых тяг.

Из-за плохой дороги рулевые тяги могли разболтаться, поэтому нужно проверить их состояние.

6 . Подготовить кондиционер.

Систему кондиционирования нужно проверить на герметичность и при необходимости дозаправить фреоном.

Чем более тщательнее вы подготовите свой автомобиль к новому сезону, тем меньше вероятность того, что в этом сезоне он вас подведет.

Все сервисные работы проводятся в официальном дилерском центре ŠKODA «Чешский дом». Записывайтесь на сервис заранее, по телефону: +7 (351) 211-43-00.

Братьев Кашириных, 126/1.

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