В Миассе признали пригодным для жилья общежитие, в котором обрушилась кирпичная стена

Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. Фото: мэрия Миасса

Комиссия по чрезвычайным ситуациям признала пригодным для эксплуатации общежитие в переулке Автомеханический, 5а в Миассе Челябинской области. Сегодня утром, 20 апреля, в этом здании частично обрушилась кирпичная кладка стены. Жильцов дома эвакуировали, но теперь они вернутся жить туда обратно.

— Жилое здание было признано пригодным к эксплуатации, несмотря на то, что оно является ветхоаварийным жильем и имеются повреждения стены. Будут проведены предупредительные мероприятия по исключению продолжения разрушения здания, а именно – отключение инженерных сетей в пострадавшей части здания, — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. — Кроме того, по результатам заключения экспертной организации принято решение переселить две квартиры на втором и третьем этаже, которые находятся напротив лестничного марша. Также необходимо исключить доступ людей в аварийную часть здания и спланировать мероприятия по восстановлению разрушенной стены.

Сейчас аварийный участок общежития перегорожен красными лентами. Все жители жилого дома предупреждены о том, что вход на эту территорию строго запрещен.

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