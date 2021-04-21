На новой дороге под Челябинском, которую раскритиковал Текслер, провалился асфальт

В ноябре прошлого года Алексей Текслер сказал: «Исправляйте». Фото: pravmin74.ru

На новой дороге в поселок Западный, которую в прошлом году не принял губернатор Алексей Текслер, провалился асфальт.

— В понедельник дорога вообще перекрыта была. Все ездили через Вишневую горку, — рассказала читатель КП-Челябинск Екатерина.

Как объяснили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области, просадка дорожного полотна образовалась в том месте, где проходит газопровод.

— Работы по уплотнению и засыпке земляного полотна на данном участке велись работниками газовой службы. В настоящий момент приняты экстренные меры для обеспечения безопасного проезда, — прокомментировали в ведомстве.

Что касается самой дороги, строительство которой обошлось бюджету в 377 млн рублей, устранять недочеты подрядчик, как и обещалось, будет этой весной и за свой счет. Срок гарантии — четыре года.

— Автомобильная дорога к микрорайону Белый Хутор поселка Западный от а/д Шершни-Северный-Обход Челябинска в прошлом году была раскритикована Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. С наступлением постоянных положительных температур в мае будет проведено комплексное обследование автодороги и выполнена работа по устранению всех выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств генеральным подрядчиком, — добавили в Миндоре.

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