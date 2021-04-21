«Негде плавать»: в Кыштыме закрывают единственный бассейн

В Кыштыме закрывают единственный в городе бассейн. Такое решение принял новый собственник, сообщает администрация учреждения. Несмотря на то, что в прошлом году бассейн отметил свое 25-летие, новому владельцу ООО «Крайэнергосбыт» из Краснодарского края оказался не нужен бассейн в маленьком городе под Челябинском. О грядущем закрытии бассейна жители города узнали 15 апреля из новостей в группе бассейна «Садко» в VK.

На днях стало известно, что бассейн доработает сезон до 1 июля, но о дальнейшей судьбе единственного в городе водного комплекса информации нет. Представители компании из Краснодара пояснили, что ими было выдвинуто предложение властям выкупить спортивно-оздоровительный объект.

В связи с этим, инициативная группа неравнодушных граждан города, в которую вошел депутат от партии «Родина» и эко-просветитель Виталий Прохоров, организовала рабочую встречу по вопросу дальнейшей деятельности бассейна. Люди не хотят терять единственное в городе крытое общественное место для плавания, потеря которого скажется на развитии городского спорта, оздоровления и досуга.

— Собственник говорит, что не знал про ситуацию с бассейном и вряд ли бы выкупил его в этом случае. Однако факт остается фактом: мы рискуем остаться без такого социально-значимого объекта. В округе нет другого крытого бассейна и это сильно ударит по жителям города, — комментирует Виталий.

Контроль в лице общественников будет следить за ситуацией и добиваться продолжения деятельности важного для города места. Уже скоро состоится встреча с главой города Людмилой Шеболавевой, где они обозначат свою позицию.

Партнерский материал.