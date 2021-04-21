Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 21 апреля 2021 года, в регионе зарегистрировано 59 135 случаев COVID-19. Также за прошедшие сутки болезнь нашли еще у 112 человек, среди которых оказался один школьник. При этом вирус перебороли 134 человека, а всего с начала пандемии выздоровели 53 455 южноуральцев. Под наблюдением специалистов остаются 3 100 пациентов.

Статистика летальных исходов также продолжает расти. За прошедшие сутки умерли еще 10 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 9 из них скончались от самого вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

До сегодняшнего дня долгое время в статистике минздрава не было заболевших школьников. Не исключено, что появление зараженного ребенка связано с вчерашней новостью о том, что у учителя одной из школ обнаружили коронавирус.

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