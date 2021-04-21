«Инвитро» в шестой раз подтвердила качество лабораторных исследований на международном уровне

«Инвитро», одна из ведущих российских компаний в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг, в шестой раз подряд подтвердила аналитическое качество результатов исследований, выполняемых в лабораториях сети, по международной системе оценки качества «Шесть Сигм» Westgard QC (The Westgard Sigma Verification Program). По результатам данной оценки, частота ошибок в лабораторных исследованиях «Инвитро» близка к нулю — не более 3,4 неверных результатов из миллиона проведенных исследований. В представленном отчете организатором программы отмечено, что «Инвитро» достигает соответствующих аналитических показателей качества и по выбранным показателям является одной из лучших лабораторий не только среди участников программы, но и в мире. Теперь все пять центральных российских лабораторных комплексов компании, а также лаборатории «Инвитро» в Беларуси и Казахстане сертифицированы по программе «Шесть сигм» Westgard QC.

В 2016 году «Инвитро» стала первой медицинской компанией на европейской части континента, прошедшей сертификацию по данной программе. Группа компаний «Инвитро» располагает 8 ультрасовременными лабораторными комплексами в России и за ее пределами. Общая суммарная площадь лабораторий группы компаний превышает 14 000 кв. м., они выполняют более 2 700 более исследований, включая сложные и высокотехнологичные. В сутки лабораторные комплексы выполняют до 1 млн тестов, при этом часть лабораторий работают в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

История метода

«Шесть Сигм» — это концепция управления производством, нацеленная на снижение числа дефектов в производстве. Метод был разработан в корпорации Motorola в 1986 году. Концепция направлена на повышение качества результатов каждого из процессов, минимизацию дефектов и статистических отклонений в операционной деятельности. Она использует методы управления качеством, в том числе, статистические методы. Также концепция требует использования измеримых целей и результатов и помогает находить самые лучшие решения, опираясь на факты и данные.

«Шесть Сигм» в лабораторной диагностике

В 1981 году Джеймс Вестгард опубликовал статью, заложившую основу оценки качества результатов анализов, проводимых в медицинских лабораториях. Предложенная Вестгардом система базируется на статистических методах управления качеством и включает шесть основных правил. Применение «правил Вестгарда» в сочетании с сигмаметрией позволяет оценивать аналитические характеристики исследований и улучшать процессы. Сегодня «правила Вестгарда» являются инструментом для ежедневной оценки внутрилабораторного контроля качества во всем мире.

Программа верификации «Шесть Сигм» Westgard QC использует три основных целевых источника аналитического качества:

1) CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), американские требования к качеству лабораторных исследований;

2) CAP (College of American Pathologists), требования Коллегии американских патологов;

3) принцип биологической вариации, европейский подход к качеству лабораторной диагностики.

В лабораторной диагностике концепция «Шесть сигм» обеспечивает оценку качества и эффективности лабораторных процессов, мониторинга терапии, оценку количества повторных исследований при проведении диагностического тестирования и др.

СПРАВКА

«Инвитро» — одна из ведущих российских частных медицинских компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения — главные приоритеты работы «Инвитро». Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1 600) в 6 странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежегодно выполняют более 76 000 000 исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели «Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

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