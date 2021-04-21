На набережной реки Миасс в Челябинске убрали бетонные блоки

Фото: instagram.com/pavelkrutolapov

На набережной реки Миасс за «Мегаполисом» в Челябинске убрали бетонные блоки. Это означает лишь одно — началась реконструкция. Фотографиями набережной без бетонного ограждения поделился главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов в своем Instagram.

Фото: instagram.com/pavelkrutolapov

Напомним, все строительные работы на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом обещают завершить к 1 июля, а озеленение — до 1 августа. На все это власти потратят более 50 млн рублей. Временно этот участок закроют, но после ребонта горожане смогут отдохнуть на деревянных шезлонгах, крутящихся «барных» стульях и длинных скамейках. Подробнее о реконструкции читайте в нашем материале.

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