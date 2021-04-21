Райффайзенбанк снижает ставку льготной ипотеке до 5,69%

Райффайзенбанк вновь снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,69%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

— Мы всегда стремимся дать клиентам простое решение жилищного вопроса, поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, рады предложить выгодные условия, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Оставить заявку на «Ипотека с господдержкой 2020» просто на сайте или в мобильном приложении банка. Решение будет готово в течение дня и действительно еще три месяца.

Подробнее можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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