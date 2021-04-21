В городе наступит «День Ч»: челябинцев призывают облагородить любимый мегаполис

24 апреля по всей России будут отмечать праздник, но не с пикниками и шашлыками, а с граблями и мешками для мусора. Всероссийский субботник пройдет и в Челябинске. А при поддержке «Комсомолки» каждый неравнодушный житель города сможет принять участие в акции #ДеньЧ.

В этот день «Комсомольская правда» совместно с партнерами проведет экологический автопробег и сделает часть нашего города чистым и красивым.

— Площадка для уборки территории находится по улице Калинина между улицами Кирова и Набережной. Мы призываем жителей этого района и всех желающих присоединиться к облагораживанию облика Челябинска, — говорит директор Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Все участники акции #ДеньЧ получат книги и свежую прессу от «Комсомолки».

Внимание! Сбор участников акции в 12.30 в районе перекрестка улиц Кирова и Калинина, возле дома 7 по улице Кирова. Отряд «Комсомолки» вы узнаете по ярким белым футболкам и флагам.

Лопаты, грабли, перчатки и мешки для мусора вы можете взять с собой, но если у вас их не будет, организаторы выдадут все необходимое.

По итогам акции всех участников ждет чай и угощения.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 919 327 48 07 (Екатерина).

Партнеры акции #ДеньЧ:

Компания «Втор-Ком»;

Автоцентр «Сатурн»;

Завод «Трубодеталь».