Алексей Текслер высказался о решении президента поддержать регионы

Челябинской области кредит в 5,3 млрд. рублей реструктуризируют до 2029 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 апреля в послании Федеральному Собранию президент России говорил о снижении долговой нагрузки регионов. В частности, о замене коммерческих кредитов, выданных под высокий процент, на бюджетные.

На заседании комиссии по экономике и финансам Госсовета губернатор Челябинской области как руководитель комиссии ранее озвучивал предложения по снижению долговой нагрузки субъектов РФ.

В послании глава государства поддержал предложения главы региона. Подводя итоги послания президента, Алексей Текслер остановился на важной теме.

— Я как руководитель комиссии Госсовета предлагал несколько инициатив, их недавно обсуждали на совещании у президента вместе с правительством. В частности, мы говорили, что регионы разные: есть закредитованные, и у них нет возможности развиваться. Президент озвучил решение о реструктуризации как коммерческих кредитов, так и тех, что были выданы в конце прошлого года на борьбу с ковидом. Это очень важные решения для многих регионов, — сказал губернатор.

Для Челябинской области актуальна тема бюджетного кредита почти в 5,3 млрд. руб., который был получен в 2020 году и в июле нынешнего года его нужно было отдавать. Этот заем будет реструктуризирован до 2029 г. При этом, появляется возможность, если средства направляются на инвестицию, их зачитывать.

Губернатор подчеркнул, что рад тому, что те вопросы, которые озвучивались на площадке Госсовета, отражены в послании конкретными поручениями, которые точно будут реализованы.

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