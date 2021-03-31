Текслер выступил на совещании президента России с членами кабмина

- Фото: gubernator74.ru

В среду, 31 марта, губернатор Челябинской области выступил на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. Тема - финансовое состояние регионов. Глава Челябинской области, напомним, руководит комиссией по экономике и финансам Госсовета.

В прошлом году, во время пандемии, регионы получили из федерального бюджета более 500 млрд. руб. поддержки. 280 млрд. руб. — прямая поддержка и 223 млрд. руб — специальные бюджетные кредиты на покрытие ранее взятых «казначейских кредитов».

Поблагодарив президента за своевременную помощь, Текслер озвучил предложения по стабилизации финансового положения регионов, доходная часть бюджета которых остается дефицитной.

— Предусмотрено 100 млрд. руб. федеральной поддержки. При этом, 223 млрд. руб. казначейских кредитов регионам нужно вернуть. Потому просьба: вернуться к рассмотрению вопросе уровня и механизма поддержки этого года еще раз, — обратился губернатор к президенту страны.

Второй вопрос касается накопленных регионами долгов. В пандемию появились незапланированные расходы. Несмотря на господдержку регионы оформляли коммерческие кредиты, что усложнило и без того непростую ситуацию с закредитованностью субъектов. Только обслуживание госдолга регионов по итогам 2020 г. потребовало 82 млрд. руб. У 10 регионов более 3,5 % доходной части уходит на обслуживание, без погашения самого долга.

Текслер предложил выработать механизм реструктуризации коммерческой задолженности регионов, накопленной многие годы назад, за счет кредитов из федерального бюджета. Возможно, это потребует введения ограничений на дальнейшие заимствования субъектов, чтобы вновь не создавать проблему.

Кроме того, губернатор Челябинской области озвучил идею механизм целевого кредитования, долгосрочного и нацеленного на развитие инфраструктуры, которая нужна для достижения целей, определенных Указом «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 г.».

Регион инициирует проекты инфраструктурного развития, их утверждает правительственная комиссия. Выделяемые ресурсы должны быть целевыми; авансирование и оплата работ должны проходить под контролем региона и минфина России.

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