В Кургане будут судить банду из 10 человек, занимавшихся торговлей наркотиков в пяти регионах Урала

Полицейские задержали преступников в арендованном доме, где находилась лаборатория по производству наркотиков. Фото: ГУ МВД по Курганской области

В Курганской области передали в суд уголовное дело в отношении 10 участников преступной группировки, которые занимались торговлей наркотиков в пяти субъектах УрФО. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать незаконным путем свыше 3,9 млн рублей. Свой наркобизнес они вели на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Как сообщили в ГУ МВД по Курганской области, организатором группировки является 22-летний парень. Он приобретал через интернет крупные партии наркотиков, а затем передавал их своим сообщникам для фасовки и размещения в тайниках.

Кроме того, злоумышленники создали нарколабораторию в арендованном доме в пригороде Кургана. Там они занимались производством мефедрона, который тоже распространяли бесконтактным способом.

Задержать преступников удалось в августе 2019 года. Во время обысков полицейские обнаружили у них в подвале арендованного дома 72,5 кг прекурсоров и более 170 граммов готового к употреблению мефедрона. Также в рамках уголовного дела были проведены следственные мероприятия и в других регионах Урала.

— Сотрудники УМВД России по Курганской области провели значительное количество следственных действий на территории всех регионов, где злоумышленники распространяли запрещённые вещества. Проведены десятки физико-химических, дактилоскопических, портретных, почерковедческих, фоноскопических и иных экспертиз, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент организатор преступного сообщества и три его активных участника заключены под стражу. Еще пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении последнего участника банды была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Всем фигурантам уголовного дела грозит наказание вплоть до пожизненного.

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