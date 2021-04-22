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Происшествия22 апреля 2021 6:31

Жительница Челябинской области умерла, сжигая прошлогоднюю траву на участке

Тело обнаружили ее дети
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Растительность выгорела на площади 50 квадратных метров.

Растительность выгорела на площади 50 квадратных метров.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия произошла на одном из участков садового товарищества «Металлург-2» в Магнитогорске. 86-летняя старушка убирала приусадебный участок от сухой травы и мусора. В какой-то момент пламя вышло из-под контроля, начался пожар. Бабушка получила ожоги не совместимые с жизнью. Тело обнаружили ее дети.

— Со слов детей погибшей стало известно, что она ежегодно убираясь на своем приусадебном участке, поджигала сухую траву, дети неоднократно ее предупреждали, разговаривали с ней о возможных последствиях, однако она повторяла слова: «Жгла, жгу и буду жечь», что и привело к плачевным последствиям, — рассказали в Госпожнадзоре по Магнитогорску и Верхнеуральскому району.

Растительность выгорела на площади 50 квадратных метров. Пожарные напоминают садовникам, по правилам противопожарного режима разведение открытого огня разрешено на расстоянии не менее 25 метров от строений и только в бочках. За соблюдением правил МЧС сейчас следит с дрона.

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