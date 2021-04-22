В Челябинской области фасады многоэтажек распишут картинами Дали и Пикассо

Первый фасад уже готов, его украсили работой Джека Веттриано «Танцующие на пляже». Фото: Тимур Абдуллаев
В Южноуральске стены домов начали расписывать известными картинами. Первый фасад уже готов, его украсили работой Джека Веттриано «Танцующие на пляже».
— Полтора года мы готовили с администрацией города этот проект. И только сейчас реализовываем его. В проекте еще четыре фасада с картинами известных художников: Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, Густава Климта и Пабло Пикассо, — рассказал КП-Челябинск граффити-художник Тимур «Бразил» Абдуллаев.
По его словам, проект реализуется на средства крупных компаний города.
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