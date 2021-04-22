Платить без комиссии можно: представители Уралэнергосбыта и Сбербанка рассказали об оплате за свет и тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Челябинской области смогут оплачивать электрическую энергию без комиссии в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт», а также в отделениях, терминалах и мобильных сервисах Сбербанка. При оплате через иные банки и сервисы, в том числе систему «Город», с южноуральцев может взиматься комиссия, размер которой определяют банки.

Об этом в ходе прямой трансляции на сайте ОТВ рассказали исполнительный директор ООО «Уралэнергосбыт» Игорь Пушкарев и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. Сохранение для жителей различных возможностей оплаты электрической энергии без комиссии стало возможно благодаря сотрудничеству поставщика энергоресурсов и крупнейшего банка страны.

С 1 марта на оплату без комиссии посредством сервисов Сбербанка уже перешли потребители тепловой энергии в Челябинске — клиенты АО «УСТЭК-Челябинск». Электрическую энергию жители области также смогут оплачивать в личном кабине ресурсоснабжающей организаций (ООО «Уралэнергосбыт»). Сервис доступен 24/7 и прост в использовании. Кроме того, совершить оплату можно в ближайшем отделении Сбербанка, а также с помощью терминала самообслуживания или через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». При отсутствии на территории офисов и устройств самообслуживания Сбербанка — оплату за электроэнергию будут принимать в подразделениях «Почты России». Оплата возможна как наличными средствами, так и безналичными платежами (для держателей карт Сбербанка).

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбербанк делает оплату коммунальных услуг максимально простой и доступной. Благодаря сотрудничеству с поставщиками коммунальных услуг через сервисы Сбера можно без комиссии оплатить счета за тепло и электричество. И главное — для этого достаточно сделать пару кликов в мобильном приложении Сбербанка. Доступна оплата и через офисы, банкоматы, сайт поставщика — пользователь не ограничен в выборе.

Игорь Пушкарев, исполнительный директор ООО «Уралэнергосбыт»:

— Переход на новые способы оплаты — это лишь вопрос привычки. Мы обеспечили достаточно вариантов оплаты электроэнергии без комиссии, для всех категорий граждан. Ключевыми критериями выбора банка-партнера послужили: инфраструктура по приему платежей, ее развитость и разветвленность, а также качество клиентского сервиса, причем как очного, так и заочного на всей территории Челябинской области. Кроме того, банк готов взаимодействовать с ООО «Уралэнергосбыт» в технологических аспектах, таких как построение системы информационного обмена почти по двум миллионам лицевых счетов. Исходя из перечисленных критериев и был сделан выбор.

Передавать показания за электрическую энергию, отопление и ГВС можно в сервисах «Уралэнергосбыт» или в Сбербанке при осуществлении платежа. Их необходимо сообщить оператору в любом из офисов банка либо ввести в специальное окно при оплате через терминал самообслуживания или приложение «Сбербанк Онлайн».

Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно по ссылке.

СПРАВКА

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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